Mondiali 2029: Val Gardena candidata, delusione a Sestriere

Non saranno Sestriere e l’alta val di Susa i candidati italiani ad ospitare i Mondiali di sci alpino del 2029. Il verdetto, che ha premiato nettamente (8-2) la Val Gardena, è scaturito ieri mattina dal palazzo del Coni di Milano, dove è andata in scena la votazione decisiva del consiglio federale della Fisi. Un brutto colpo per le speranze di risollevamento del turismo bianco altovalsusino dopo la perdita delle Olimpiadi invernali. La FIS assegnerà il Mondiali 2029 durante il congresso federale del maggio 2024, mentre il prossimo anno sarà assegnata l’edizione 2027 tra le candidate Garmisch, Crans-Montana, Narvik e Solden.

C’è invece molto rammarico nella delegazione valsusina guidata dal consigliere regionale Valter Marin e dal sindaco di Sestriere Gianni Poncet. «Penso che il nostro progetto fosse veramente valido - sostiene Poncet - aveva tutti i numeri per essere vincente, soprattutto dal punto di vista logistico; c’è stato un evidente squilibrio geografico, visto che il Nord Est era già stato gratificato con l’Olimpiade e il Mondiale; sarebbe stato a mio giudizio equo e corretto dare qualcosa anche al Nord Ovest, soprattutto per rispetto agli oltre 10mila tesserati Fisi»...

