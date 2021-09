S.Ambrogio: l’Ostelleria chiude, ora parte l’appello ai padri della Sacra

Vent’anni di gestione, eppure non sono bastati. A suo modo l’Ostelleria del pellegrino ha fatto la storia del monte Pirchiriano e della Sacra di San Michele, come punto di ristoro ai piedi dell’abbazia. A metà ottobre, però, il gestore Christian Manna sarà senza lavoro, perché il contratto di gestione non sarà più rinnovato. Quest’ultimo era stato stipulato nel 2019, quando era subentrato nella gestione dell’attività proprio Christian Manna. Ad aprire il locale circa 20 anni fa erano stati i genitori.

Lui, il figlio, ha lavorato lì per 19 anni, prima di prenderne le redini. «Quando mi avevano convocato, mi avevano anticipato che mi avrebbero mandato la disdetta, così da permettermi di trovare altro», racconta Manna. La disdetta infatti è arrivata...

Alla base del mancato rinnovo del contratto con i gestori dell’Ostelleria del pellegrino, ci sarebbe l’ampio progetto di riqualificazione messo in atto dai padri Rosminiani. Si tratta nello specifico dell’area d’ingresso alla Sacra di San Michele e del piazzale prima della salita al Pirchiriano. In particolare verranno costruiti i servizi igienici di libero utilizzo e alcune strutture per soccorso, prevenzione, antincendio e sicurezza. Poi ci sono la ristrutturazione del locale dell’Ostelleria e la realizzazione di un ulteriore chiosco temporaneo che servirà come punto di prima accoglienza e biglietteria. I promotori dei lavori sono la Regione Piemonte, la Città metropolitana, il Comune di Sant’Ambrogio e i padri Rosminiani. Il primo progetto che si realizzerà è la...

su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021