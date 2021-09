Sestriere sconfitta, la candidata italiana al Mondiale 2029 sarà la Val Gardena

Non saranno Sestriere e l’alta val di Susa i candidati italiani ad ospitare i Mondiali di sci alpino del 2029. Il verdetto, che ha premiato nettamente (8-2) la Val Gardena, è scaturito questa mattina dal palazzo del Coni di Milano, dove è andata in scena la votazione decisiva del consiglio federale della Fisi. Un brutto colpo per le speranze di risollevamento del turismo bianco altovalsusino dopo la perdita delle Olimpiadi invernali. La Fis assegnerà il Mondiali 2029 durante il congresso federale del maggio 2024, mentre il prossimo anno sarà assegnata l’edizione 2027 tra le candidate Garmisch, Crans-Montana, Narvik e Solden.