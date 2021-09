Un caffè con... Francesca Frediani e i suoi tanti "sassolini" a 5 Stelle

Consigliera Frediani, quanto sta soffrendo politicamente per la trasformazione del “suo” Movimento 5 Stelle? «È un misto di sofferenza e rabbia, insieme al fastidio verso alcuni eletti che vorrei veder tornare a casa: penso a quanti sono partiti sbandierando il “no” al Tav e poi non si sono più fatti vedere. Nessuno pretendeva che bloccassero il Tav, ma mantenere i rapporti col territorio dovrebbe essere il minimo». Vuole fare qualche nome? «Luca Carabetta, che in valle di Susa non si è mai più visto. O Laura Castelli, sparita dall’orbita degli attivisti: con il ruolo istituzionale che riveste si rapporta ormai ad un livello “altro”». Quando ha capito che neanche il M5S sarebbe riuscito a fermare il Tav? «Quando il governo Conte1 lavorava ad un...

su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021