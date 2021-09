Villar e S.Giorio: un autunno in zona... Marrone

di CLAUDIO ROVERE

Tornano le sagre in valle e, soprattutto, fanno la loro ricomparsa quelle dedicate al frutto per eccellenza dell’autunno, la castagna. Le due maggiori andranno in scena il terzo e il quarto fine settimana di ottobre. La Sagra del marrone di Villarfocchiardo il 16 e 17 ottobre, la Festa del marrone di S.Giorio il 24 ottobre. Un briciolo di ossigeno per la castanicoltura valsusina, che ha in Villar e S.Giorio le sue punte di diamante, in un’annata non certo tra le migliori, tra danni da cinipide galligeno e siccità.

Certo però non saranno sagre da grandi numeri come ci si aspettava fino a due anni fa, in era pre-Covid. «D’accordo con l’Unione montana abbiamo deciso di riproporre la Sagra - concordano il sindaco di Villarfocchiardo Emilio Chiaberto e il presidente della Pro loco Andrea Franco - anche con le dovute restrizioni era importante far vedere, dopo lo stop dell’anno scorso, che la vita continua e con essa anche la promozione del nostro prodotto, fermo restando che ci atterremo ad eventuali restrizioni nel caso di peggioramento dell’andamento dei contagi».

Insomma, se si passerà in giallo o in arancione si potrebbe non fare o non si farà proprio nulla. Ma per adesso il Piemonte rimane bianco e la val Susa marrone, la battuta è scontata. La Sagra villarfocchiardese, che taglia il traguardo della sua 59ª edizione, avrà il suo classico svolgimento sui quattro giorni: il giovedì la pesa per il concorso dei 50 frutti, il venerdì dedicato all’allestimento degli stand e i due giorni veri di esposizione il sabato e la domenica. Con alcuni tagli. La ristorazione innanzi tutto. Nel polivalente poi non potranno essere allestiti stand commerciali, ma la struttura coperta sarà dedicata unicamente alla mostra del marrone, con esibizione obbligatoria del green pass per l’ingresso. Salva invece la distribuzione della caldarroste da parte dei brusatairo. La palestrina rimarrà chiusa e anche alcune zone di esposizione lungo le strade del centro non ospiteranno come al solito stand commerciali per il pericolo di assembramenti. Per accedere all’area della Sagra, in via Cappella delle vigne, sarà necessario avere il green pass.

Taglio della ristorazione anche a S.Giorio la domenica successiva. L’intenzione della Pro loco, organizzatrice della Festa del marrone, è quella di raggruppare tutto l’evento in una sola giornata, quella di domenica 24 ottobre. La conferma arriva da Monica Bar, presidente della Pro loco: «Cercheremo di spostare anche il raduno Ape e Vespe Piaggio alla domenica, in vece del tradizione appuntamento del sabato mattina - spiega - inoltre per evitare assembramenti sposteremo l’esposizione dei frutti della gara del peso e le composizioni dalla scuola di musica di via Fontan, troppo piccola per le normative Covid, al centro polivalente di via Carli, dove gli spazi sono decisamente più gestibili». Per quanto riguarda la ristorazione la Pro loco ha intenzione di chiedere ai ristoratori locali un menù dedicato per quella giornata. Come a Villar, è stata confermata la brusatà, ma in questo caso la location sarà sdoppiata, con una zona distribuzione in piazza Micellone ed un’altra, inedita, davanti al polivalente, sempre per creare meno assembramenti possibile. Limitate anche le iniziative di contorno, con la presenza di due postazioni musicali gestite dalla Società filarmonica Concordia e di una, presso il campetto di piazza Micellone, con una lezione di danza all’aperto dell’Asd Show Dance. Tornerà, dopo la prima edizione dell’autunno 2019, il premio in memoria dello storico presidente Pro loco Renzo Durandetto, che andrà al miglior produttore di S.Giorio.

Su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021