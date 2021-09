S.Antonino: e se don Oreste Cantore diventasse beato?

E se per don Oreste Cantore si aprisse la strada della beatificazione? Per ora è solo una proposta, certamente molto ambiziosa ma con i piedi per terra, visto l’operato terreno di uno dei sacerdoti che più ha lasciato il segno nella diocesi di Susa. La proposta è stata lanciata mercoledì scorso, 8 settembre, durante la serata di testimonianze, letture e filmati con cui anche la comunità di Sant’Antonino, dopo quella di Chiusa San Michele, che quest’estate ha intitolato alla sua memoria il parco giochi adiacente alla scuola primaria, ha voluto ricordare don Cantore a 100 anni dalla sua nascita, avvenuta il 6 luglio 1921. La serata, promossa dal Comune in collaborazione con la Casa alpina Giovanni XXIII di Bessen Haut, si è tenuta nel cortile parrocchiale delle absidi, in...

su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2021