Vendemmia all'alba: lo chardonnay sarà spumante nel 2025

Pazienza. La si deve avere in vigna, per curare le viti, fare i trattamenti al momento giusto, diradare, tagliare l’erba. La si deve avere in cantina, per attendere quella decina di giorni necessari al completamento della fermentazione del mosto dopo la pressatura. E la si deve avere soprattutto negli anni necessari alla maturazione del prodotto con il metodo classico, dal 2021 al 2025, anno in cui potrà essere messo in commercio il “Sensa Sens”, primo spumante valsusino, prodotto nelle vigne di Giaglione dall’azienda di Giancarlo Martina.

Su Luna Nuova di martedì 14 settembre 2021

