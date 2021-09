Emilio Scalzo arrestato su mandato europeo

Emilio Scalzo fa sapere che sta bene, è sereno e in carcere ha già tanti amici. Non c’è motivo di dubitarne, conoscendo il suo carattere espansivo e sanguigno. Certo è che l’attivista No Tav e No Border di Bussoleno, che il 23 marzo scorso aveva finito di scontare nove mesi di arresti domiciliari a seguito di una precedente condanna, proprio non se l’aspettava mercoledì mattina di finire nuovamente in carcere. È stato arrestato a Bussoleno dai carabinieri della compagnia di Susa in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi. I fatti risalgono al 15 maggio scorso, quando Scalzo partecipò a Monginevro ad una manifestazione a sostegno dei migranti partita da Claviere e sconfinata in territorio d’Oltralpe, in risposta allo sgombero...

su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021