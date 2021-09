"La mia foto alla Luna estate": vince Martina, un'ode alla montagna

And the winner is: Martina Benetto, 32 anni, originaria di San Giorio di Susa. Dal 2012 vive a Mattie con il compagno Diego e la figlia Anita di sei anni. Nella vita fa l’addetta mensa a Sant’Antonino. La sua foto (Sere d’estate - Alpe Toglie, Mattie), premiata dalla giuria di qualità di Luna Nuova, è stata scattata con un cellulare. È un segno dei tempi: ormai il cellulare, con ottiche evolute e molto adatte alle panoramiche, compete con le fotocamere. E tutti possono fare una bella foto e partecipare a un...

Maria Franzoni, 67 anni, pensionata da poco («Grazie alla Fornero», lamenta), appassionata di agricoltura e attivista del movimento No Tav, è la vincitrice del primo contest fotografico di Luna Nuova nella sezione dedicata ai voti del pubblico ottenuti sulla nostra pagina Facobook. «È stata un sorpresa, non mi aspettavo così tanti voti - ammette - Mi piace molto fare foto, ai fiori, in particolare alle mie piante grasse che in alcuni casi superano anche i due metri, e ai paesaggi, soprattutto al Moncenisio...

su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021