Rivoli, sola e con tre figli da mantenere: ed ora lo sfratto

«Solo la minaccia di un mio gesto estremo ha convinto le autorità a prorogare lo sfratto esecutivo che avrebbe messo me e i miei tre figli in mezzo ad una strada». Sono le accorate parole con cui Isabella Sammarco, classe 1976, commenta quanto accaduto mercoledì mattina a lei e alla sua famiglia. «Il padrone di casa con il fabbro per cambiare la serratura, i carabinieri alla porta ma io ero disposta a tutto pur di non lasciare quelle...

Su Luna Nuova di venerdì 17 settembre 2021