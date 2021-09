"Il grande perfusore": Luigi Lavista, tecnico degli interventi a cuore aperto

Mio cuore, monello giocondo che ride pur ancor nel pianto... Così scriveva il poeta Guido Gozzano in una struggente poesia intitolata “Alle soglie”, consapevole della sua prossima fine. Un colloquio sereno del Poeta con il proprio Cuore. Quel piccolo muscolo cavo che nell’uomo ha la grandezza di un pugno e il peso di tre ettogrammi, scriveva il grande cardiochirurgo piemontese Angelo Actis Dato, uno dei pionieri di quella intensa stagione che, tra gli anni 60 e 70, si misurarono con le sfide rivoluzionarie dei cuori artificiali e dei trapianti. Cuore muscolo, ma anche considerato nel tempo dai filosofi e dai poeti come la sede degli affetti, dei sentimenti, dell’amore… “Oh cuore, tu stai soffrendo”, cantava Rita Pavone in una delle sue canzoni più...

su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021