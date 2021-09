Rivalta, la città torna in piazza con il tomino

Buona affluenza per la 33ª “Sagra del tomino” di Rivalta, nonostante un’inizio di mattina uggioso. Domenica è tornata anche per quest’anno la fiera dedicata al celebre formaggio piemontese. Un appuntamento ormai tradizionale per la città, che come gli altri comuni del torinese, ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia. Per il secondo anno consecutivo la fiera si è tenuta in piazza Gerbidi, location sperimentata l’anno scorso e riconfermata anche in questa edizione. Infatti la piazza, a differenza del centro storico, permette una gestione migliore degli spazi e quindi delle norme anti Covid-19...

Su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021