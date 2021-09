S.Antonino: il "50 Top Pizza" incorona Michele principe d’Oceania

La pizza più buona dell’Oceania arriva niente meno che da Sant’Antonino e la sforna Michele Circhirillo, non nuovo alle grandi platee. La sua bacheca è già ricca di titoli e riconoscimenti: solo per citarne qualcuno, nel 2017 ha difeso i colori della “Nazionale australiana pizzaioli” in varie competizioni, nel 2019 la sua è stata eletta “miglior pizza d’Australia” al campionato del mondo di Parma, dove nella classifica generale individuale si è classificato al 28° posto a livello internazionale. Ieri sera, lunedì 20 settembre, Michele ha portato a casa un altro prestigioso trofeo: quello messo in palio da “50 Top Pizza”, una guida on-line delle migliori pizzerie italiane e nel mondo, senza preferenza di stile. Il concorso ha premiato le migliori pizzerie dei singoli continenti...

su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021