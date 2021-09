Traffico internazionale di droga: 16 arresti nella nostra zona

Tra i 57 arrestati con l’accusa di traffico internazionale di droga, in quanto ritenuti esponenti di un’organizzazione collegata alla criminalità reggina dedita all’importazione di cocaina dal nord-Europa e dalla Spagna, ci sono anche 16 persone residenti nella nostra zona. Nove in particolare abitano a Rivoli, due ad Alpignano, due a Grugliasco, una a Collegno, una ad Avigliana ed una a Givoletto. Il blitz è scattato la scorsa settimana. In manette sono finiti...

Su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021