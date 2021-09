Tragedia sui pascoli del Moncenisio: muore il margaro Luciano Listello

«Se non nevica prima scendiamo sabato 2 ottobre». Seduto di fronte ad un caffè, nel calore dell’alpeggio Mestrallet, conosciuto ormai da tutti come l’alpeggio Listello, al Piccolo Moncenisio, Luciano Listello, soltanto nel tardo pomeriggio di venerdì sembrava in ottima forma. Era appena rientrato dalla pastura, sui ripidi declivi verso Bellecombe e il colle Sollieres, e c’era da affrontare la mungitura serale, ma l’ospitalità di un caffè viene prima di tutto. La neve è arrivata, nella gelida notte fra sabato e domenica, imbiancando l’Ambin, il Signal e, laggiù verso la valle di Susa, il Lamet e il Rocciamelone. E Luciano, purtroppo, scenderà molto prima del 2 ottobre. Sabato pomeriggio è infatti stato trovato esamine proprio su quei pascoli del Piccolo Moncenisio su cui conduceva la sua mandria da ormai trent’anni. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo, ma la situazione si era presentata subito molto compromessa ed alla fine hanno dovuto arrendersi all’evidenza...

Su Luna Nuova di martedì 21 settembre 2021