Bruciano tre pick-up sulla bisarca all'autoporto di Susa

Due pick-up completamente distrutti e uno seriamente danneggiato. È questo il bilancio dell’incendio che nella notte fra mercoledì e giovedì si è sviluppato, poco prima della mezzanotte, a bordo di una bisarca parcheggiata all’autoporto di Susa.

Le fiamme sarebbero partite, secondo la testimonianza di altri autisti, che hanno avvertito il loro collega che stava già dormendo in cabina e che non si era accorto di nulla, da una gomma di uno dei cinque pick-up Ford che la bisarca stava trasportando, quindi non si esclude anche la pista dolosa e su questo sta indagando la Polstrada di Susa. Alcune testimonianza raccolte parlano di un furgone sospetto che si aggirava nel piazzale proprio nel momento dello sviluppo dell’incendio, ma per il momento non sono stati trovati riscontri. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Susa e altre due dei volontari di Borgone-S.Antonino.

