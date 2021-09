«Colpi di fucile vicino alle case»: a Villardora monta la protesta

Colpi di fucile sparati vicino alle abitazioni, bambini spaventati che chiedono spiegazioni, la carcassa di un capriolo esanime adagiata sul ciglio della strada, davanti ad un distributore di benzina. Sono le immagini un po’ crude che l’ultimo week-end di caccia ha lasciato dietro di sé nei boschi e nelle radure tra Almese e Villardora. Immagini che non sono sfuggite a diversi residenti, che hanno esternato tutto il loro disappunto sui social network segnalando l’accaduto anche ai carabinieri della stazione di Almese, intervenuti per monitorare la situazione. A farsi portavoce del malcontento è Denise Patanè, residente a Villardora, veterinaria di professione e titolare di uno studio a Rivalta, sensibile per vocazione verso tutto ciò che ha a che fare con il...

su Luna Nuova di venerdì 24 settembre 2021