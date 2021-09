Fuochi vietati, la rivolta dei castagni valsusini

Di questi tempi, fino all’anno scorso, la fascia di medio-bassa montagna valsusina, soprattutto la destra orografica, era punteggiata da innumerevoli sbuffi di fumo bianco. Erano coloro che pulivano e preparavano i castagneti per l’ormai prossima raccolta del marrone, prodotto di punta dell’agricoltura valsusina. Dalla scorsa settimana, da mercoledì 15 settembre in particolare, invece, non si vede più nulla. La nuova legge regionale sull’inquinamento dell’aria, che ha recepito le direttive comunitarie, ha vietato questa pratica e lo ha fatto fino al prossimo 15 aprile...

Su Luna Nuova di venerdì 24 settembre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova