Gerbo e Zanon leggono i dati dei Comuni italiani

È un vecchio luogo comune: le amministrazioni pubbliche italiane sono fonte di mille sprechi. E non necessariamente per disonestà o grande incompetenza. A volte semplicemente per la difficoltà di capire che si potrebbe fare meglio. È quello che emerge da una monumentale ricerca svolta dal buttiglierese Roberto Gerbo, classe 1955, un passato da assessore nel comune valsusino e come manager in banche internazionali, e il collega torinese Paolo Zanon. Il lavoro si intitola “La transizione ecologica vista dai comuni italiani” ed è stato presentato sulla piattaforma canaleenergia.com, dove ha riscosso un notevole interesse non solo tra gli addetti ai lavori. Ma di cosa si tratta esattamente? «Da anni sentiamo parlare di costi standard della pubblica amministrazione, ma nessuno li definisce, in effetti senza questi costi standard unitari di riferimento le pubbliche amministrazioni hanno difficoltà a monitorare le loro spese e individuare criticità, peraltro alcuni politici usano tale deficit per giustificare una mancata azione di miglioramento», spiega Gerbo...

Su Luna Nuova di venerdì 24 settembre 2021