In difesa della terra: poco tempo per rimediare ai danni dei cambiamenti climatici

Chi di noi taglierebbe il ramo su cui è seduto? Probabilmente nessuno, eppure è più di un secolo che l’uomo lo sta facendo con il clima della Terra. Le crescenti emissioni di anidride carbonica - il principale gas serra all’origine del riscaldamento globale - stanno già comportando eventi meteo sempre più estremi come, quest’estate, i 50 gradi in Canada o le alluvioni dell’Europa centrale. Anche l’Italia ne è interessata e ne sta già pagando le conseguenze, come il crollo della produzione di frutta del 27 per cento rilevato quest’anno da Coldiretti. Gli eventi meteo estremi comportano diverse e rilevanti conseguenze che spaziano dai danni a persone e cose alla perdita di posti di lavoro in settori come la filiera agroalimentare e, non da ultimo, l’aumento...

su Luna Nuova di martedì 28 settembre 2021