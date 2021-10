Per la prima volta nella sua ormai ultra ottantennale storia e forse in quella di tutte le strutture di accoglienza alpina di questo tratto di montagna, il rifugio Amprimo non chiuderà più i battenti neppure un giorno, restando aperto h24 7 giorni su 7. Ed inizierà già a farlo da lunedì 4 ottobre...

Su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021