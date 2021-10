Compensazioni Tav: in arrivo 32 milioni di euro

I fondi delle compensazioni Tav si avvicinano a destinazione: giovedì 16 settembre è stata infatti sottoscritta la convenzione tra ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Ferrovie dello Stato, Regione Piemonte e Telt per dare avvio al trasferimento dei 32 milioni 129mila 919 euro di risorse statali stanziate per il finanziamento delle cosiddette “opere e misure di accompagnamento di priorità 2” collegate al progetto della Torino-Lione, tratta transfrontaliera. La comunicazione scritta ai 17 comuni interessati è datata giovedì 23 e arriva dal prefetto di Torino Claudio Palomba, in qualità di presidente dell’Osservatorio, e dall’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Marco Gabusi: il programma è quello definito al tavolo dell’Osservatorio...

su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021