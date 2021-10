Rivalta, corsa a tre all’ombra del ballottaggio

Tra domenica e lunedì si deciderà chi sarà il nuovo sindaco. O perlomeno si saprà chi saranno gli sfidanti in un eventuale ballottaggio. A sfidarsi durante questa tornata elettorale ci sono tre candidati: il centrodestra ha designato come suo candidato Mauro Bange; il polo civico riformista e liberale da parte sua si è affidato a Fausto Fantò; l’amministrazione comunale uscente invece schiera Sergio Muro, attuale vicesindaco. C’è tempo fino alle 15 di lunedì per esprimere la propria preferenza...

Su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021