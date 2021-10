Rivoli, affitto troppo caro: niente ginnastica per gli anziani

«Siamo un gruppo di pensionati tra i 65 e gli 80 anni. È un po’ di anni che andavamo a fare ginnastica alla Polisportiva, ma quest’anno ci hanno detto che il Comune ha chiesto 500 euro al mese per la sala e la Polisportiva non può pagare e non può fare più ginnastica». A parlare è Carmela Lucchese, che insieme ad altre anziane ogni anno va a fare ginnastica nei locali di via Gatti. Da quest’anno però non sarà più...

Su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021