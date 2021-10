Bardonecchia, una vittoria Chiara: Rossetti oltre il 60 per cento

Poncho e pantaloni dai colori autunnali, gli occhi lucidi quando riceve i primi abbracci. Sono da poco passate le cinque di pomeriggio ed in attesa dell’ufficializzazione di un risultato ormai limpido a tutti, Chiara Rossetti, il primo sindaco donna di Bardonecchia, si presenta nell’atrio delle scuole di viale Bramafam per ricevere l’abbraccio dei suoi fedelissimi. I primi ad avvinghiarsi a lei in un lungo abbraccio liberatorio sono due dei candidati più giovani della lista, Alessandro Gibello e Cristina Berruto, poi arrivano tutti gli altri ed allora gli occhi lucidi si sciolgono in lacrime vere. Poi tocca a Francesco Avato, il sindaco uscente, di cui Chiara Rossetti ha rivestito il ruolo di vice in questi ultimi cinque anni. Avato si presenta con la fascia tricolore e le chiavi del municipio, mettendo su per i fotografi un ideale passaggio di consegne. È lì che scoppia l’applauso, liberatorio, di tutta la squadra che per due ore, dalla chiusura dei seggi, ha sofferto in piedi in quell’atrio...

Su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021