Bruzolo, il ritorno di Barbon. Larotonda e i suoi dicono addio

A 17 anni dall’ultima volta, Roberto Barbon si riscopre sindaco di Bruzolo. Le notizie sono due: il netto distacco (58-42) con cui ha superato il vicesindaco uscente Mario Larotonda, primo cittadino reggente dall’agosto 2020 dopo la prematura scomparsa di Mario Richiero, e l’annuncio della nuova minoranza di voler rinunciare in toto ai tre seggi in consiglio comunale. Una scelta forte, figlia della cocente delusione per l’esito delle urne e dei veleni che come nel 2019, quando Richiero sconfisse Barbon per soli 24 voti (51-49), hanno continuato a strisciare in questa campagna elettorale. Larotonda non nasconde tutta la sua amarezza e non usa mezzi termini: «Non mi aspettavo un risultato così per tutto quello che ho dato a Bruzolo in questi anni, prima nella Pro loco...

su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021