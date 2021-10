Gravere: un plebiscito per il bis di Piero Nurisso

Che non ci fosse partita lo sapevano anche le pietre. Che la tornata amministrativa si rivelasse un vero e proprio plebiscito a favore del sindaco uscente Piero Nurisso probabilmente non se lo aspettava nessuno. Le due liste concorrenti a “Gravere 21/26”, “Progetto Paese #nduma Gravere” e la “Democrazia Cristiana”, create palesemente alla ricerca di un seggio in minoranza, hanno raccolto soltanto 27 voti in due, lasciando a Piero Nurisso ed i suoi i restanti 327 voti validi, pari ad una percentuale del 92 abbondante...

