Tutti in piazza per Lucano, Scalzo e i migranti

Per Mimmo Lucano, per Emilio Scalzo, per Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi. Il primo, ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni e due mesi di carcere per reati contro la pubblica amministrazione nella gestione dell’accoglienza ai migranti nel piccolo borgo calabrese: una sentenza che sta facendo molto discutere e che ha innescato nei suoi confronti un’ondata nazionale di solidarietà, anche da una parte del mondo politico. Il secondo, storico attivista No Border-No Tav di Bussoleno, agli arresti domiciliari a seguito di uno scontro con un gendarme durante una manifestazione a sostegno dei migranti tra Claviere e Monginevro, prossimo all’estradizione in Francia in base a quanto stabilito dai giudici della Corte d’Appello di...

su Luna Nuova di martedì 5 ottobre 2021