Collegno, il Comune cerca dieci "annusatori" volontari

Il Comune cerca dieci famiglie volontarie per la compilazione di questionari relativi alla percezione odorigena nella zona di via Vandalino dove ha sede la Sele Gomma. A seguito di diversi sopralluoghi svolti negli ultimi anni, che hanno constatato la regolarità dell’impianto e a seguito del persistere dei reclami dei residenti, dopo l’estate 2019, il Comune ha richiesto ad Arpa una valutazione olfattometrica per...

Su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021