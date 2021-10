Condove-Caprie: la questione Tav "spacca" la sezione Anpi

La frattura interna appare ormai insanabile e così la sezione Anpi Mario Jannon di Condove-Caprie si avvia ad un congresso, in programma sabato 23 ottobre, che vedrà plasticamente confrontarsi fra loro due diverse anime. Una situazione del tutto inedita per lo spirito dell’associazione partigiana, tanto da non essere nemmeno regolata per statuto: l’Anpi, a livello centrale, dà infatti per acquisito che tutti gli aderenti si rifacciano agli stessi valori condivisi, non contemplando la possibilità di presentarsi con liste distinte al congresso per il rinnovo delle cariche. Con un accordo bipartisan, la sezione ha comunque deciso di porre un limite al numero di eletti nel nuovo direttivo, che sarà composto da sette, massimo otto membri, ovviamente i più votati. Si va quindi...

su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021