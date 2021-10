Exilles: «Riaprite il Forte almeno nel 2022»

Il Forte quest’estate è rimasto desolatamente chiuso, ingombrante fardello a sbarrare ormai inutilmente la valle della Dora dove il fiume si incassa nelle sue gole più strette. Ma il Comune non demorde ed ha inviato un sollecito alla Regione, partendo con largo anticipo per arrivare ad una non più rinviabile apertura almeno per l’estate del 2022. Meglio partire per tempo, visto cosa è accaduto quest’estate. L’amministrazione ha quindi chiesto ufficialmente alla regione un tavolo per affrontare la spinosa questione...

