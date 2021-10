La val Susa in fuga all'Eroica nel Chianti

C’è chi vi si è approcciato per la prima volta. E c’è chi di edizioni se n’è già sorbite parecchie, nove addirittura. Ma una cosa li accomuna, l’essere degli ‘Eroi”. Con la E maiuscola, anche se non eroi nel vero senso della parola. Ma dopotutto per portare a termine una giornata in bici con divise e soprattutto attrezzatura tecnica d’altri tempi, con parecchie centinaia di metri di dislivello positivo e con un buon 50 per cento del percorso su strade bianche, non asfaltate, occorre comunque essere un po’ eroi, anche nel senso letterale del termine. L’Eroica è tornata e nelle migliaia di appassionati e di praticanti del ciclismo d’antan che lo scorso fine settimana si sono cimentati sulle strade del Chianti, con partenza ed arrivo a Gaiole e il transito, per la prima volta, in piazza del Campo di Siena, è cresciuta anche la pattuglia valsusina, arricchendosi anche di una coppia dell’alta valle della Dora...

Su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021