Rivalta, nel nuovo Consiglio tante conferme. Crescono il Pd e tutto il centrodestra

Terminati i festeggiamenti per il risultato elettorale, è tempo di analisi. Dalle urne è emerso un esito netto. A crescere è stata in primis tutta la coalizione del centrosinistra di Sergio Muro. In crescita, nonostante la sconfitta del candidato sindaco Mauro Bange, anche i partiti di centrodestra, che, oltre a entrare in consiglio comunale, hanno registrato un aumento significativo dei voti in termini assoluti. La civica di Michele Colaci e Fausto Fantò chiude la carica dei pretendenti al trono di sindaco...

Su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021