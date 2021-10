Rivoli, Piero Faber travolto da un'auto: musica e biliardo in lutto

La città ha perso uno dei suoi più ecclettici artisti, uno showman che passava dalla musica alla parola, dalla stecca (del biliardo) all’intrattenimento. Il tutto per passione, non certo per lavoro, visto che aveva già raggiunto l’invidiabile età di 90 anni, e viveva in modo più che autonomo da pensionato indomito che ama dedicare il suo tempo agli altri. La sua morte è avvenuta lunedì scorso a causa delle conseguenze del trauma cranico causatogli da un incidente...

Su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021