Condove, anno 2021: la Toma della ripartenza. E le più buone sono tutte valsusine

GUARDA LA FOTOGALLERY

GUARDA IL VIDEO DELLE CAPRETTE

GUARDA IL VIDEO DELLA DESARPA

Parlano valsusino i formaggi più buoni della stagione 2021: per quelli prodotti con latte vaccino, categoria principe del concorso caseario abbinato alla Fiera della Toma di Condove, che ha visto quest’anno 16 partecipanti, il primo posto è andato a Manuel Giovale di Villarfocchiardo, seguito da Piera Re (Villarfocchiardo-Cesana) e Antonio Cibrario (Chianocco-Alpe Combe), mentre nella categoria dei caprini (10 iscritti) vittoria “casalinga” per l’azienda Fratelli Rocci di Condove, secondo Ezio Versino (Giaveno), mattatore delle edizioni 2018 e 2019 quando vinse entrambi i concorsi, terza l’azienda Edolat di Condove. I formaggi in gara sono stati degustati come di consueto dalla giuria tecnica Onaf: quest’anno non è stato invece assegnato il tradizionale premio...

su Luna Nuova di martedì 12 ottobre 2021