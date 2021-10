In piazza per Mimmo Lucano, Emilio Scalzo e i migranti

GUARDA IL VIDEO

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, condannato in primo grado a 13 anni e due mesi per presunti reati contro la pubblica amministrazione nella gestione dell’accoglienza ai migranti, «è un processo alla solidarietà che sa tanto avvertimento a quanti aiutano queste persone: noi siamo qui per rigettare questo avvertimento». Maurizio Piccione, uno dei promotori dell’iniziativa, ha esordito così, sabato 9 ottobre ad Avigliana, nel presentare il presidio statico che si è tenuto in piazzetta De Andrè, indetto dalle sezioni Anpi valsusine, da Valsusa Filmfest, movimento No Tav, Spazio Sociale VisRabbia, Controsservatorio Valsusa, Fabula Rasa, Rivoli Città Attiva e Valsusa Oltreconfine. All’appello hanno risposto poco più di 200...

su Luna Nuova di martedì 12 ottobre 2021