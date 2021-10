Bussoleno, una piccola folla per il murales di Samuele Naitza

Non ci sono medici in grado di guarire i tagli del cuore. Lo ha detto, fra la commozione generale, Valentina Sità, zia di Samuele Naitza, il ragazzo morto lo scorso giugno cadendo nel canale della centrale di Coldimosso dopo aver urtato il guard-rail con la propria moto, nel corso dell’inaugurazione del murales che famiglia e amministrazione hanno voluto per testimoniare il ricordo di un giovane sfortunato ma anche per riqualificare un angolo nascosto del paese...

