Giaveno, l’Anpi al Consiglio: «Niente bacheca a Forza Nuova»

La questione “Forza Nuova” sbarca in città. L’Anpi Giaveno-val Sangone attraverso un post pubblicato dal vicepresidente Maurizio Maria Arnaud su Facebook, chiede «al consiglio comunale di Giaveno la rimozione della bacheca di Forza Nuova sita nel centro della nostra città, Medaglia d’Argento al Valor Militare per il coraggio dimostrato dai suoi abitanti nel corso della lotta all’occupazione nazifascista e richiede anche ai gruppi politici presenti in consiglio comunale di esprimersi circa la necessità improcrastinabile di sciogliere i partiti neofascisti»...

Su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021