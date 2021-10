Il richiamo ancestrale del bramito nell'obiettivo di Marco Cantore

I maschi adulti con i loro palchi monumentali hanno ormai riposto l’ormone nel cassetto dopo aver fecondato le femmine. Il tempo dell’amore, nel mondo dei cervi, dura più o meno un mese, indicativamente da metà settembre a metà ottobre, a seconda delle annate. Più o meno come tante altre specie, ma a rendere particolare, e ricercato, il loro periodo di estro è quel suono gutturale che esce dalle bocche dei maschi che va sotto il nome di bramito. Un vero e proprio cult per gli appassionati di animali e montagna, per i cacciatori di immagini. C’è addirittura gente che ci lavora, organizzando gite ed escursioni per guidare i neofiti alla ricerca del bramito. Un suono arcaico, selvaggio, che è difficile da rendere in immagini. Ma c’è chi ci riesce, con degli scatti che con la loro plasticità restituiscono anche il suono a chi le guarda e, perchè no, sa ascoltarle...

Su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova