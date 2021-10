Un caffè con... Tullio Monti, socialista e cultore della laicità

Tullio Monti, lei è stato uno dei protagonisti della vita politica locale negli anni ’80-’90, poi si è eclissato, ora è tornato a vivere in valle di Susa. Come si presenta a chi non la conosce, e a chi già la conosce? «Sono una persona interessata alla politica e che per molti anni ha svolto attività direttamente. Mi definisco liberalsocialista, laico, libertario, garantista, federalista europeo e antitotalitario, quindi antifascista, anticomunista e anticlericale. Di una “razza bastarda”, che non ha un suo partito di riferimento. E anche di quelli in cui ho militato, non sono mai stato un “tifoso”». Da cosa nasce il suo legame particolare con Caprie, dov’è stato anche consigliere comunale e candidato sindaco? «Da mio nonno, Fioravante Monti, che dal 1919 al 1943...

su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021