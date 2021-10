Collegno, dai rifiuti energia pulita per 3mila persone

Barricalla, l’impianto-modello per lo smaltimento di rifiuti speciali, è sempre più solare. Da ieri 1.920 moduli fotovoltaici per una produzione complessiva di 663 KW si aggiungeranno ai 2.925 precedenti, di circa un MW, divenendo così una vera e propria fonte di energia solare capace di produrre 1,9 GWh l’anno, energia pulita pari al fabbisogno di 3mila persone (circa 600 famiglie) in 12 mesi. Una scelta virtuosa, che trasforma i lotti in...

Su Luna Nuova di martedì 19 ottobre 2021