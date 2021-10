Weekend a tutto Marrone, la Sagra supera la prova ripartenza

Affluenza numerosa ma costante e diluita più di altre edizioni nel corso della due giorni, senza il temuto assalto della domenica pomeriggio, nessun inconveniente di rilievo sotto il profilo della sicurezza e, non per ultimi, buoni affari per i castanicoltori. Villar tira un grosso sospiro di sollievo. La Sagra del Marrone è andata in porto nonostante i dubbi e le paure che avevano contraddistinto la vigilia e le lunghe settimane di preparativi...

Su Luna Nuova di martedì 19 ottobre 2021

