Chiomonte: cannoni vietati, vendemmia persa alla Ramats

I cannoni sonori a protezione delle vigne danno fastidio, così vengono fatti spegnere la notte. E tassi e cinghiali fanno festa, danneggiando, in alcuni casi in maniera grave, le vigne. La vendemmia, soprattutto in un paese che ha il grappolo d’uva nel proprio simbolo, è sempre un momento di serenità, di festa, in cui si riuniscono famiglia e amici, ma alla Ramats non è stato così quest’anno. Almeno per molti. Sì, perchè i danni, pur non irreparabili, sono stati ingenti e diffusi...

Su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021

