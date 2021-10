Condove: per nonna Lina 100 anni in famiglia

Cento anni. Uno spazio notevole di tempo, denso di avvenimenti, ma anche uno spazio trascorso velocemente, se lo si ripensa una volta giunti al traguardo del secolo di vita. Con questo spirito ci è arrivata Orsola Croce, per tutti Lina, che martedì 12 ottobre ha festeggiato il compleanno in tripla cifra nella sua abitazione di Condove, attorniata dai suoi famigliari e dagli affetti più cari. Nata a Caprie, penultima di quattro fratelli in una famiglia che vide la nascita e la morte prematura di altri figli a causa dell’influenza spagnola, a otto anni rimase orfana del papà: un lutto che costrinse tutti ad entrare presto nel mondo del lavoro. E lei, come molte ragazze a quel tempo, divenne domestica in alcune famiglie, esperienza non sempre positiva e certamente...

su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021