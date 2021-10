Frattura scomposta: l’Anpi Condove-Caprie si rinnova, ma in 13 lasciano

Frattura insanabile, mediazione impossibile: i presagi della vigilia sono stati confermati dall’esito del congresso della sezione Anpi Mario Jannon di Condove-Caprie, chiusosi con l’elezione del nuovo comitato di sezione e con l’abbandono dell’assemblea da parte di 13 iscritti, che ora lasceranno il gruppo per aderire ad altre sezioni del territorio. Un finale ampiamente prevedibile, che rende plasticamente l’idea di quanto la questione Tav sia tuttora lacerante per le comunità locali, a livello politico e sociale ma anche di rapporti interpersonali: una divisione che per l’Anpi di Condove-Caprie ha riguardato non il “sì” o il “no” all’opera, ma il modo in cui l’associazione debba rapportarsi con le istituzioni. Tutto è partito dalla mancata adesione alla manifestazione...

su Luna Nuova di martedì 26 ottobre 2021