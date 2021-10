Materia e gioielli: come trasformare i metalli e le polveri in oggetti preziosi

Giulia Allasio non è certo Re Mida, eppure trasforma in cose preziose ogni materia prima che tocca. Per sua fortuna non assomiglia del tutto al mitico re della Frigia che, per troppa ingordigia nel desiderare, fu condannato a trasformare in oro ogni cosa che toccava, cibo e bevande comprese, tanto da non potersi più cibare. Salvato dalla benevolenza di Dioniso, cui aveva chiesto imprudentemente quel dono rivelatosi nefando, comprese l’assurdità della sua pretesa. E gli fu concesso un ripensamento che lo salvò. Giulia Allasio, invece, quel dono lo padroneggia e, lungi dal trasformare tutto in oro, è però capace di dare ad ogni cosa un maggior valore grazie alla sua destrezza nell’adoperare materie con la duplice capacità di artista...

su Luna Nuova di martedì 26 ottobre 2021