Vaie: don Roberto Bertolo lascia dopo 33 anni

Per la comunità di Vaie, parrocchiale ma non solo, si chiude un’era e se ne apre una nuova: don Roberto Bertolo non sarà più il parroco a partire da domenica 7 novembre, quando è previsto l’ingresso ufficiale del nuovo amministratore parrocchiale don Sergio Blandino, parroco di Sant’Antonino. L’appuntamento è alle 16 alla presenza di monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico della diocesi di Susa. Si ripropone così per Sant’Antonino e Vaie lo stesso schema adottato a Sant’Ambrogio e Chiusa San Michele, con don Romeo Zuppa alla guida di entrambe le parrocchie. Una scelta inevitabile, da un lato frutto delle dimissioni di don Bertolo per sopraggiunti limiti d’età e anche per la relativa stanchezza, dall’altro conseguenza...

su Luna Nuova di martedì 26 ottobre 2021