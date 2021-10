«Andiamo in bici a salutare i parenti» e percorrono 1929 km fino a Catania

Usciamo un attimo a fare una pedalata. Mentre ne approfittiamo per salutare i parenti. Dove? A Catania. Da S.Giorio sono metro più metro meno 1900 chilometri, da coprire in un mese, 29 giorni per la precisione. La passeggiata lungo la spina dorsale della Penisola porta la firma di una coppia di ciclisti di S.Giorio, Luigi Grossi e Adriana Porto. Lui, 39 anni, macchinista di Captrain, lei, 35, poliziotta nella squadra a cavallo che vigila sul parco del Valentino a Torino...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021