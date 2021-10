Avigliana, lavori in via Galinier e via Ailliaud: passeggiate più sicure e meno traffico

Lavori in vista per Avigliana, in via Ailliaud nel tratto compreso tra la rampa del parcheggio (in prossimità della fontana-lavatoio) e l’incrocio con via S.Giuseppe (quello del ponticello). Si tratta di interventi di messa in sicurezza della viabilità pedonale e riduzione della barriere architettoniche, realizzati nell’ambito del più ampio progetto “Avigliana for all”, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri per il 2021 con 180mila euro...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021