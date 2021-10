Bussoleno, rubate le moto da trial in montagna

La montagna ed i suoi colori autunnali sono spettacolari in questa stagione, ma l’alpe è anche meno frequentata, soprattutto in settimana, e questo può comportare alcuni rischi, non necessariamente legati alla sicurezza, anche e soprattutto per chi la vive tutti i giorni per lavoro. Se ne sono resi conto il gestore del rifugio Toesca al Pian del Roc, il giovane cuneese Marco Ghibaudo, ed i muratori che in queste ultime settimane prima dell’arrivo della stagione fredda lavorano in un cantiere in quota, alla fontana dell’acqua per l’Hotel di Pian Cervetto. Mercoledì scorso infatti hanno trovato una brutta sorpresa: le loro tre moto da trail, che con il permesso dell’ente Parco Alpi Cozie usavano per spostarsi più rapidamente sul territorio, erano state rubate...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021